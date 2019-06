Basquete São Vicente: Farense é a primeira equipa na final da competição

O Farense está a realizar uma grande temporada esta época no campeonato regional de basquetebol sénior masculino de São Vicente. O clube conseguiu assegurar o primeiro lugar de apuramento para a final dos Play-Off em três dos cinco jogos.

Depois de ter derrotado nas meias-finais por 3-0 a equipa do La Familia, Farense conseguiu carimbar o passaporte para a grande final do Campeonato Regional de Basquetebol de São Vicente.

No último jogo das meias-finais a equipa da zona de Fonte Filipe venceu o La Familia por 93-66. Nas restantes partidas, por 53-49 no segundo jogo e 86-48, o primeiro embate.

Ainda falta decidir o segundo finalista, que sairá do jogo 5 entre a equipa da Associação Académica do Mindelo e a Real Sociedade.

A época passada a final foi disputada entre estas duas formações, com a Académica do Mindelo a conquistar, pela oitava vez consecutiva, o título de campeã regional de basquetebol sénior masculino ao derrotar a Real Sociedade no segundo e último jogo dos Play-Off, disputado à melhor de três partidas.

Segundo a associação de basquete tem sido uma boa competição, apesar de alguns sobressaltos. Sendo o maior constrangimento a falta de árbitros, pelo que tiveram de adiar alguns jogos.