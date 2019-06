Liga das Nações: Portugal vence Holanda e conquista a I Edição da prova

10/06/2019 00:07 - Modificado em 10/06/2019 00:26

A selecção portuguesa de futebol, venceu neste domingo, 09, a Holanda por 1-0, na final da Liga das Nações, disputada no Estádio do Dragão na cidade do Porto, conquistando assim a primeira edição da prova.

A selecção das quinas, que jogava em casa, viria a carimbar o nome de primeiro vencedor da competição, depois de Gonçalo Guedes à passagem do minuto 60, ter apontado o único golo do encontro. A formação orientada por Fernando Santos teve as melhores situações de golo e controlou os momentos de jogo.

Depois da conquista do Euro 2016, na França, a selecção portuguesa volta à ribalta do futebol europeu, com a conquista da prova introduzida pela UEFA nesta época desportiva.