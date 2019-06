CS Mindelense com campanha “Mi é campeão. Mi é sócio” para angariar sócios em ano do Centenário

Um dos maiores desafios enfrentados pelo CS Mindelense, que no passado 25 de Maio assinalou os 100 anos da fundação, tem sido a transformação da massa de adeptos e simpatizantes em sócios. Uma situação que o clube quer contornar, ainda este ano, nas comemorações do aniversário histórico com um apelo de “Junta mom”, para atingir a marca dos 500 sócios e assim manter a estabilidade financeira.

Os “Leões da Rua de Praia” têm em andamento a realização de várias atividades para assinalar o centenário do clube, mas também uma campanha para transformar a grande massa de adeptos em mais sócios para o clube da Rua de Praia.

Nesta senda a direcção do clube pretende atingir, durante as comemorações do centenário (1919-2019), que se prolongam até o final do ano, a marca dos 500 sócios. A ideia do clube passa por manter a sustentabilidade financeira do projecto desportivo em curso e com isso manter o rumo das vitórias com uma política financeira equilibrada. Nisso o clube entende que a melhor forma do adepto contribuir para tal é fazer-se sócio do clube.

Conforme o clube, o sócio terá muitas vantagens, começando já nos privilégios das festas do Centenário, na interacção com o clube e ainda na manutenção do CS Mindelense no rumo das conquistas.

O clube tem em carteira um projecto para criar uma plataforma digital, para que os associados se inscrevam e paguem as mensalidades através da internet.