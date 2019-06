PJ do Sal detém indivíduo acusado de crimes de roubo cometidos em São Vicente

7/06/2019 13:52 - Modificado em 7/06/2019 13:52

A Polícia Judiciária da ilha do Sal, em cumprimento de um mandado do Ministério Público de São Vicente, deteve, na quarta-feira, 05, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática, em co-autoria, de, pelo menos, cinco crimes de roubo, alguns dos quais com violência sobre pessoas e outros com violência sobre coisas, cometidos entre agosto de 2018 e abril de 2019, em diversas localidades da ilha de São Vicente.

O detido foi presente, esta quinta-feira, 06, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou como medida de coação a Prisão Preventiva.

O indivíduo agora detido, é o último integrante de um grupo de quatro jovens que vinham cometendo uma série de crimes na cidade do Mindelo.

Recorda-se que outros três indivíduos foram detidos, entre os dias 15 e 17 de maio, pela PJ, em São Vicente, tendo um deles ficado sob Prisão Preventiva e dois sob TIR e Apresentação Periódica.

De realçar que, na sequência dos roubos foram subtraídos das vítimas diversos objetos, entre os quais, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, bebidas, roupas, sapatos, telemóveis e valores em dinheiro, causando prejuízos de mais de trezentos mil escudos nas vítimas.Alguns dos objetos roubados já foram recuperados pela Polícia Judiciária.