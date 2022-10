Preços da oferta turística aumentam em termos homólogos 22,1% no terceiro trimestre de 2022 – INE

18/10/2022 23:54 - Modificado em 18/10/2022 23:54

Os preços da oferta turística aumentaram em termos homólogos 22,1% no terceiro trimestre de 2022, resultado superior em 12,5 pontos percentuais (P.P.) face ao trimestre anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com um comunicado de imprensa sobre Índice de Preços Turísticos (IPT) enviado pelo INE, a variação trimestral observada no terceiro trimestre de 2022 foi de 7,7%, superior em 5,7 P.P. ao valor registado no trimestre anterior, que apresentou uma variação de 2,0%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador.

No terceiro trimestre de 2021, esta variação tinha sido negativa (-3,3%), situando-se 11,0 P.P. abaixo da actual, explicou o instituto. A classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou, segundo o INE, uma variação homóloga de 22,4%, 12,7 P.P. acima da que se verificou no trimestre anterior. A esta variação correspondeu uma contribuição de 22,1 P.P. para a variação do IPT Total.

A mesma fonte notou ainda que a componente do Alojamento, que corresponde a 67,8% da despesa turística, com especial destaque para os Hotéis, que corresponde a 64,5% da despesa turística total, registaram uma contribuição positiva (26,4 P.P.) do mesmo sinal que a do trimestre anterior.

A Restauração, cujo peso representa cerca de 31,1% da despesa turística, apresentou uma contribuição positiva (3,1 P.P.) do sinal contrário (-1,3 P.P.) à do trimestre anterior, assinalou. “Note-se que o movimento dos preços das dormidas em Hotéis (com uma contribuição de 26,4 P.P.), das pensões (estes com uma contribuição de 0,06 P.P.), as residenciais (com uma contribuição de 0,005p.p.) e das pousadas (com uma contribuição de 0,005 P.P.), foram completamente determinantes para este comportamento do IPT total”, apontou.

Conforme a mesma fonte, a taxa de variação do trimestre em análise foi de 7,7%, superior em 5,7 P.P. à registada no trimestre anterior, em que se situara em 2,0% e no mesmo trimestre do ano anterior, verificou-se uma variação em cadeia negativa -3,3 P.P.

Pelo que justificou, estes resultados são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de Alojamento. “Concretamente, a variação deste trimestre face ao anterior revela um aumento dos preços dos Serviços de Restauração (12,2%). Nos serviços prestados por Hotéis verificou-se um aumento dos preços (7,7%)”, indicou o INE.

De acordo com o instituto, os hotéis-apartamentos (4,5%), pensões (0,8%), as residenciais (0,3%), cafés bares e similares (0,2%), os Aldeamentos Turísticos (0,1%) e nos restantes serviços turísticos, registaram-se variações nulas face ao trimestre anterior.

lusa