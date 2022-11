Parlamento aprova na globalidade o OE’2023 com votos favoráveis do MpD e contra do PAICV e da UCID

26/11/2022 20:24 - Modificado em 26/11/2022 20:24

O parlamento aprovou na madrugada deste sábado, 26, na globalidade a Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2023, com votos favoráveis do MpD e contra do PAICV e da UCID.

A votação final global aconteceu quando já passava da uma hora de madrugada, depois de uma longa maratona em que o Governo, na pessoa do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, apresentou os cerca de 100 artigos que foram debatidos e votados na especialidade um a um pelos deputados.

A proposta mereceu 37 votos favoráveis do Movimento para a Democracia (MpD) e 28 votos contra, sendo 24 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e quatro da União Cabo-verdiana Independente Democrática (UCID).

Na sua declaração de voto, o deputado da bancada parlamentar do PAICV, Fidel de Pina, disse que o seu partido votou contra por considerar que este orçamento não satisfaz as necessidades actuais das famílias cabo-verdianos que enfrentam um aumento exagerado do custo de vida, provocado pelos aumentos dos impostos ocorridos no Orçamento de Estado de 2022.

“Votamos contra porque este orçamento ignora o ambiente desfavorável das empresas, não trazendo nenhuma medida que as ajude nesta fase de retoma e pelo contrário impõe que suportem o aumento salário mínimo e aumento do salário até 69 mil escudos. Trata-se de um orçamento despista que passou de 77 para 78 mil milhões de escudos de noite para o dia e que aumentou de 12 para 13 mil milhões de escudos”, sustentou.

Fidel de Pina argumentou ainda que o PAICV apresentou várias propostas que foram todas rejeitadas, sublinhando que este orçamento é intransparente e despesista à custa de um governo gordo.

Por seu lado, o deputado da UCID João Santos Luís explicou que os democratas cristãos votaram contra por entender que este orçamento não corresponde às aspirações dos cabo-verdianos no próximo ano e nem resolve o problema de injustiça e desigualdade salarial dos trabalhadores dos diversos serviços que recebem menos do salário mínimo nacional.

“Este orçamento discrimina claramente os trabalhadores das câmaras municipais e os da administração pública que estão na categoria de rendimento mínimo de 15 mil escudos mensal. A UCID votou contra porque este documento não resolve o problema da reposição do poder de compra das famílias cabo-verdianas no ano de 2023 o mísero reajuste salarial anunciado pelo Governo impacta timidamente os trabalhadores que são contemplados e discrimina mais de 10 mil trabalhadores de administração pública cabo-verdiana”, apontou.

Por outro lado, afirmou que este orçamento não faz um correcto enquadramento da dívida pública e onera várias rubricas nomeadamente os custos como as deslocações e estadias, ficando os problemas candentes por equacionar, nomeadamente o financiamento da economia.

Já o MpD, partido da maioria que sustenta o Governo, pela voz do seu líder parlamentar, Paulo Veiga, entende que o Orçamento de Estado para 2023 constitui de forma “inequívoca” um dos principais instrumentos de gestão de contingências e das crises, mas também de preparação do país para o futuro.

“Este orçamento responde às necessidades do país. Este é um orçamento sustentável, resiliente e mais inclusivo. O orçamento que considera todos os cabo-verdianos no país e na diáspora, que coloca as pessoas no centro das prioridades, reconhece os jovens como factor determinante para o desenvolvimento, protege as famílias com especial foco nos mais vulneráveis e apoia as empresas”, realçou.

O Orçamento de Estado para o ano económico 2023 é de 78 milhões de contos, um acréscimo de quatro/cinco por cento (%) em relação ao orçamento vigente de 2022.

Prevê um crescimento económico de 4,8% do Produto Interno Bruto (PIB), esperando-se uma inflação de 3,8% e um estoque da dívida de 133,2 % do PIB.

O parlamento aprovou igualmente, na especialidade, o projecto de resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano 2023, incluindo os quatros órgãos externos, inclusive a Comissão Nacional de Eleições (CNE) no montante de 1.057.077.423 escudos, sendo que deste montante 95.1 por cento (%) corresponde às despesas de funcionamento e 4.9% à despesa de capital.

A resolução contou com 41 votos favoráveis a favor, sendo 37 do Movimento para a Democracia (MpD) e quatro da União Cabo-verdiana Independente Democrática (UCID) e 24 abstenções do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

Inforpress