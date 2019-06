Santo Antão acolhe Seminário internacional sobre Turismo Sustentável

6/06/2019 00:33 - Modificado em 6/06/2019 00:33

A ilha de Santo Antão vai receber, de 06 a 08 de junho, um Seminário Internacional subordinado ao tema “Turismo Sustentável”, com o objetivo de promover uma reflexão conjunta e construir uma estratégia nacional para a sustentabilidade do setor do Turismo. O evento será presidido pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que se encontra de visita à ilha das montanhas.

A realização deste seminário, de acordo com a organização, pretende promover a ilha de Santo Antão como destino turístico alternativo, de natureza, inclusivo e voltado para as comunidades, através da participação de diversos conferencistas nacionais e internacionais, intervenientes e entidades ligadas ao setor do Turismo.

Ao longo destes três dias, serão analisados e discutidos temas pertinentes ligados à sustentabilidade deste sector de grande relevância, entre os quais destacam-se o Panorama Atual do Turismo em Cabo Verde, o Perfil do Turista em Santo Antão, as oportunidades e desafios para o turismo na ilha, partilha de boas práticas nacionais e internacionais do turismo sustentável, entre outros.

Enquadrado no programa do evento, no dia 07 de junho, será realizado uma mesa redonda com vista a debater o “Turismo Sustentável em Cabo Verde: Visão e Metas; a Articulação entre o Turismo e os outros Setores; Outras facetas do Turismo e o Turismo Rural: Uma Oferta Integrada”.

Este Seminário é organizado e promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), em parceria com o Governo de Cabo Verde e as Câmaras Municipais de Santo Antão.