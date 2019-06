Dia Mundial do Ambiente: união e sensibilização prevenção da poluição do ar e do meio ambiente

6/06/2019 00:26 - Modificado em 6/06/2019 00:26

Comemorou-se nesta quarta-feira, 5 de Junho, o Dia Mundial do Ambiente, evento anual que tem como objectivo assinalar acções positivas de protecção e preservação do ambiente e alertar as populações para a necessidade de salvaguardar o ambiente.

Numa mensagem alusiva ao dia, o governo de Cabo Verde, apela à sociedade civil e os sectores público e privado, a unirem-se e sensibilizar na prevenção da poluição do ar e do meio ambiente.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), citada pelo governo, mais de 91% das pessoas no mundo respiram ar impróprio e cerca de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos de forma prematura, devido à poluição do ar.

No caso de Cabo Verde, embora a situação não seja muito grave, se comparada a outros países, caso não forem tomadas medidas de prevenção, a situação pode piorar.

Por isso, o diz que tem implementando estratégias em relação a redução dos riscos de poluição do ar principalmente nos transportes, no domínio energético, industrial e ambiental, da adopção de medidas legislativas, de incentivos fiscais, de investimentos na florestação e melhoria da gestão das áreas florestadas, entre outros, bem como na informação, sensibilização e educação ambiental.

Portanto o Governo invoca os cidadãos, a sociedade civil e os sectores público e privado, de forma a construir um país com uma melhor qualidade do meio ambiente, com boa qualidade de vida e ser um país atractivo para visitantes e investidores.