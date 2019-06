Hilton Cabo Verde Sal Resort considerado o melhor hotel de Cabo Verde pela segunda vez consecutiva

A distinção veio através da World Travel Awards , que prestigiou o Hilton Cabo Verde Sal Resort como o “Melhor Hotel de Cabo Verde” em 2019.

É o segundo ano consecutivo em que a escolha recai sobre o Hilton Cabo Verde Sal Resort. Em 2018 a mesma unidade hoteleira foi reconhecida como o “Melhor Hotel de Cabo Verde” e o “Melhor Novo Resort da África” na região da “África e do Oceano Índico”, algo sem precedência no nosso país.

A World Travel AwardsTM promove estes prémios anualmente e com base em votos do público em geral e profissionais do setor de viagens. Este ano marcou a 26ª edição do World Travel Awards Gala, que aconteceu no dia 1 de Junho nas Ilhas Maurícias.

World Travel AwardsTM reconhece, aclama e celebra a excelência em todos os setores da indústria de viagens e turismo do mundo. Seu programa anual é reconhecido como um dos mais prestigiados e abrangentes da indústria global. Hoje, a marca World Travel AwardsTM é reconhecida mundialmente como uma referência de excelência na indústria.

O Hilton Cabo Verde Sal Resort oferece aos hóspedes um complemento de serviços e comodidades e está localizado na Avenida dos Hotéis, em Santa Maria, na Ilha do Sal.