Porto Novo: Unidades hoteleiras com reservas esgotadas a três semanas das festas de São João

5/06/2019 23:16 - Modificado em 5/06/2019 23:16

Foto: Inforpress

As reservas nas unidades hoteleiras no Porto Novo, em Santo Antão, já estão esgotadas a pouco menos de três semanas das festas de São João, que trazem ao município “milhares” de visitantes das diferentes ilhas e emigração.

Os operadores turísticos confirmaram à Inforpress que as unidades hoteleiras estão já “preenchidas” durante as festividades de São João, que têm o seu ponto alto nos dias 22, 23 e 24 de Junho, altura em que Porto Novo conhece uma movimentação fora do normal, com a realização de vários eventos culturais.

A disponibilidade de alojamento no Porto Novo, assegurada por um hotel de quatro estrelas e algumas residências, fica muito aquém da procura por altura das festas de São João, consideradas a maior manifestação popular de Cabo Verde.

A gerência de Santo Antão Art Resort informou que os 72 quatros estão já reservados para essas festividades, que têm trazido a Porto Novo uma média de cinco mil pessoas nos últimos dois anos, período em que as festas ganharam uma outra dimensão, com a presença de artistas e grupos musicais de renome nacional e internacional.

As residenciais Nova Cidade, Antilhas e Pôr do Sol, também, confirmaram à Inforpress que já não há quartos disponíveis para as festas do santo padroeiro, cujo cartaz, deste ano, tem como principais destaques o angolano C4 Pedro e os cabo-verdianos Dénis Graça, Nancy Vieira, Gil Semedo, Cabo Verde Show, Josslyn Medina e Blacka.

Os responsáveis municipais destacam o impacto que essa manifestação popular, desde 2017 património imaterial nacional, tem tido para economia do município e de toda a ilha de Santo Antão, pelo dinamismo que traz, sobretudo, aos sectores dos transportes e de restauração.

Um dos momentos mais aguardados das festas, além dos espectáculos no antigo estádio de futebol, que já começa a ser preparado para o efeito, acontece a 23 de Junho com a peregrinação de “milhares” de fiéis, transportando a imagem do santo entre Ribeira das Patas e Porto Novo, num percurso de mais de 20 quilómetros.

Inforpress