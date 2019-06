CS Mindelense homenageado pela CMSV

5/06/2019 17:13 - Modificado em 5/06/2019 17:13

A Câmara Municipal de São Vicente homenageou, esta quarta-feira, o CS Mindelense pela conquista do campeonato nacional de futebol. Num encontro que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, Augusto Neves, Presidente da CMSV, deixou patente a sua satisfação pelo feito alcançado pela equipa sanvicentina, realçando a sua ambição pela conquista do título dois anos depois.

Na cerimónia de homenagem aos Leões da Rua de Praia, pela conquista do 22º título nacional, no ano que comemora 100 anos de existência, Augusto Neves disse que a ilha tem passado por momentos difíceis, mas que a conquista do Mindelense tem engrandecido e fortalecido, e dado coragem a todos os “verdadeiros mindelenses”.

“Melhor prenda para 2019 não poderia existir, do que essa grande vitória no nacional, e que engrandece a cada um munícipe dessa ilha. Porque essa vitória não foi somente do clube Mindelense, que é centenário, nem do seu presidente, do treinador e dos jogadores, mas sim de toda a ilha e de todos os sanvincentinos. Todos estão contentes por ter a Taça de campeão de Cabo Verde nesta ilha”.

Para o edil “o Mindelense é a alegria de São Vicente, aliás a própria história nos diz que os mindelenses são bravos e esta equipa tem demonstrado essa bravura, força, coragem e tem conseguido manter esta ilha de cara levantada” certificou.

Por sua vez, o presidente do clube encarnado, Daniel Jesus afirmou que o clube já tinha “saudades” de estar no Salão Nobre da CMSV, apontando que circunstâncias várias ‘conspiraram’ para que o regresso fosse numa data histórica.

“Estes briosos rapazes souberam dignificar o clube, a ilha de São Vicente e as suas gentes. Não poderia haver uma melhor altura do que o ano em que se completa 100 anos da fundação da maior e melhor instituição desportiva do país” frisou o líder da direção.

Daniel Jesus, sustentou que vencer o título foi o culminar de uma “época fantástica”, iniciada no dia 01 de Outubro e terminada no dia 01 de Junho de 2019. Por o título ter sido conquistado no Dia Internacional da Criança, o mesmo aproveitou para dedicá-lo a todas as crianças de São Vicente.