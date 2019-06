Voleibol: FCV anuncia pré-convocatória para as fases preliminares com a congénere da Gâmbia

5/06/2019 02:04 - Modificado em 5/06/2019 02:04

A FCV anunciou a lista dos pré-convocados para a seleção cabo-verdiana de voleibol masculina “indoor” que vão jogar as fases preliminares zonais com a congénere da Gâmbia nas cidades da Praia e Banjul em Junho, de apuramento para os Jogos Africanos dos Marrocos’2019. Sendo que da lista de 20 pré-convocados constam os nomes dos jogadores Jeanine Santos e Danilo Évora que fazem parte do Progresso Volley Clube de São Vicente.

A lista de pré-convocados é dominada por jogadores residentes, divididos pelas regiões desportivas de Santiago Sul (10), Sal (2) e São Vicente (2). Os restantes atletas militam em Portugal, Holanda e Espanha.

De acordo com o plano da Confederação Africana de Voleibol, a selecção masculina desloca-se a Banjul para enfrentar os anfitriões de 22 a 27 de Junho.

Trata-se de preliminares para o apuramento para os Jogos Africanos de Marrocos que se realizam de 18 a 30 de Agosto, prova na qual a Federação Cabo-verdiana de Voleibol tem já no país o expert da FIFA, o brasileiro Augusto Sabbatini, com o propósito de trabalhar no aperfeiçoamento e na massificação da modalidade em Cabo Verde.

Listas dos Pré-selecionados da FC-Voleibol:

1 Fernandes Paulo – Interclube da Praia

2 Gomes Delson – Gracioca Voleibol

3 Melo Admilson – Vólei Clube Sal

4 Sanches Hélio – Sporting Clube Portugal

5 Spencer Hélder – Fonte Bastardo Portugal

6 Furtado Carlos – 7 islas-Canarias

7 Tavares Kelton – Benfica -Portugal

8 Évora Danilo – Progresso Voley Clube

9 Tavares Esmael – Graciosa Voleibol

10 Sanches Isaías – Kecskemet-Hungria

11 Cruz Steven – Graciosa Voleibol

12 Luz Válter – Interclube da Praia

13 Fábio Melo – Voley Clube Sal

14 Ferreira Elvin – Interclube da Praia

15 Correia Júnior – Graciosa Voleibol

16 Reis Valdir – Escher Volleyball

17 Alves Nivaldo – Interclube da Praia

18 Correia Kelton – Graciosa Voleibol

19 Mendes António – Graciosa Voleibol

20 Jeanine Santos – Progresso Voley Clube