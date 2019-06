De São Nicolau para chegar a São Vicente tem que viajar para a Praia ou Sal

5/06/2019 00:54 - Modificado em 5/06/2019 00:54

Deficiência na ligação entre São Nicolau e as restantes ilhas do país deixa população da ilha descontente com a situação.

Estes alegam que existem muitos naturais da ilha do Chiquinho, entre outas pessoas , que gostariam de viajar para a ilha de S.Nicolau , mas isso mostra-se cada vez mais difícil tendo em conta o deficiente acesso a esta ilha.

Problema que afeta outros sectores da economia, chegando mesmo a paralisar algumas actividades.

“Primeiramente, tanto as ligações aéreas como marítimas não satisfazem São Nicolau. A vizinha ilha de São Vicente nunca esteve tão longe e nunca foi tão difícil conseguir um bilhete de passagem SV-SN, pois obrigatoriamente terá que fazer SV-RAI-SN ou SV-Sal-SN e vice-versa”.

Situação semelhante é aliás vivida em outras ilhas como Fogo, Maio e Boavista. Defendem que em relação à ligação SN-Sal, atualmente está melhor. Mas se quiserem viajar para São Vicente terão que ir primeiro para a cidade da Praia ou Sal.

Quando se fala da ligação marítima, a situação é tão ou mais preocupante e sem o N/M Ribeira Paul , os sanicualenses acham que agora ficará ainda pior. A esperança é que as coisas possam mudar com a nova programação da Cabo Verde Fast Ferry. Esta passará a oferecer aos viajantes da ilha de S. Nicolau uma opção de viagem de São Vicente a Sal e Boavista no navio Praia d’Aguada.

Ainda sobre os voos existem denúncias também de emigrantes que vieram de férias e as suas bagagens só chegaram dias depois. “Efectuamos a viagem com a BINTER sábado, 25 maio, mas as nossas malas só chegaram na quarta-feira, 29 maio”, critica uma internauta.

“Durante anos, passar férias em São Nicolau, para os que vivem no Sal sempre foi um tormento. Há mais de 20 anos que a história é a mesma e nada muda”.

Portanto, asseguram que é legítima toda essa preocupação. Já que esse é um dos maiores entraves de São Nicolau e esse é um problema que deve ser revolvido urgentemente.