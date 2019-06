Campanha de limpeza em São Vicente com 200 m3 de lixo recolhido nos primeiros dias

5/06/2019 00:08 - Modificado em 5/06/2019 00:09

A campanha de limpeza promovida pela Câmara Municipal começou há já alguns dias e prolonga-se até ao próximo domingo, 09. De acordo com a edilidade sanvicentina, foram recolhidos, em três zonas, cerca de 200 metros cúbicos de lixo.

Esta informação foi avançada pela Vereadora do Ambiente, Carla Monteiro, à Rádio Pública, vincando que esta é uma campanha que vai chegar a todos os cantos e recantos da ilha e enquadra-se no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente que se assinala amanhã, quarta-feira, 05 de junho.

Em matéria do descarte de lixo, aos moradores dessas zonas vulneráveis a Câmara Municipal, através das várias equipas que participam desta campanha de limpeza, têm procurado levar mensagens de sensibilização. Um trabalho que segundo a mesma está sendo feita nas escolas.

O Pelouro do Ambiente da autarquia espera, até ao próximo domingo, proporcionar uma imagem mais agradável e um ambiente mais acolhedor e saudável, sobretudo às localidades com problemas de saneamento.