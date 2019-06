Final entre CS Mindelense e Oásis registou a maior enchente deste campeonato nacional

4/06/2019 23:51 - Modificado em 4/06/2019 23:51

A final do campeonato nacional, que se disputou no sábado, 01 de Junho, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal foi, segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol, o jogo em que se registou a maior assistência deste nacional.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, estiveram presentes no estádio Marcelo Leitão 3.796 adeptos. Um número que catapultou o estádio salense para o pódio dos estádios com maior assistência no nacional deste ano.

“A final do campeonato nacional de futebol, no Estádio Marcelo Leitão, no Sal, teve 3.796 adeptos, sendo a maior enchente do campeonato nacional, época 2018/2019”, regozijou-se a Federação nas redes sociais.