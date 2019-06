Ex-PCA da ARE detido por suspeita de crimes de peculato e infidelidade

O ex-presidente do Conselho de Administração da extinta Agência de Regulação Económica (ARE), Renato Lima, foi detido nesta terça-feira, pela Polícia Judiciária, sob suspeita de crimes de peculato e infidelidade no exercício das funções que desempenhou naquela agência.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), Renato Lima foi detido no cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Lima está a ser acusado de crimes de peculato (utilização indevida de bens públicos em benefício próprio) e de infidelidade (abuso de confiança), que terá cometido entre Fevereiro de 2004 e Dezembro de 2015, período em que esteve à frente da administração da ARE antes de ser nomeado, já com o atual governo, PCA da ASA, de onde também já saiu.