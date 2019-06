Campeão Nacional lidera lista de convocados da selecção de São Vicente com oito jogadores

4/06/2019 15:07 - Modificado em 4/06/2019 15:07

A Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), divulgou nesta terça-feira, 04, a lista de convocados que vai disputar a Taça Independência, de 05 a 16 de Julho, onde o Clube Sportivo Mindelense, campeão nacional, lidera com oito futebolistas.

Da lista composta por 19 convocados, que serão comandados por José Fermino “Piki”, fazem parte os seguintes jogadores: Bomba, Guga, Calu, Métcha, Fredson, Duck, Papalêlê e Pibip, do Mindelense. O Batuque é a segunda equipa com mais representantes com Ken, Fóck, Yuran e Balakov, enquanto que a Académica do Mindelo é representando por Djosa e Tony.



O Farense, a equipa sensação da última época futebolística em São Vicente, contribui com os jogadores Ricardo e Deco. O Derby conta com o avançado Toy. Mika do Salamansa é a grande novidade na convocatória. Maniche da Oásis é o único atleta que joga fora da ilha presente na lista de “Piki”.

Os treinos, de acordo com a ARFSV, iniciam-se na quarta-feira, 05, às 16:30, no Estádio Adérito Sena. A equipa técnica, chefiada por Piki, é composta ainda pelo treinador-adjunto Pépa, o preparador físico Marcos Roque, o treinador de guarda-redes Skuta, o fisioterapeuta Daniel Vieira e técnico de equipamentos Odair Duarte.

A selecção de São Vicente, detentora do título desta competição, integra o Grupo B juntamente com as selecções da Diáspora, Santiago, Boa Vista e Maio.O Grupo A é composto pelas selecções de São Nicolau (anfitriã), Santo Antão, Sal, Fogo e Brava.