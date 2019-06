São Vicente: População reclama da falta de contentores nas ruas e existência de muitos cães vadios

Tem-se notado que em algumas zonas da cidade foram retirados alguns contentores nalguns pontos específicos como é o caso da zona de Fonte Meio em Madeiralzinho, entre outros.

A população dessa zona critica a retirada desses contentores alegando que desta forma o lixo acaba por ser colocado no chão, o que acaba por atrair a presença dos cães vadios que espalham o lixo pelas ruas causando constrangimentos aos moradores, que culpam a CMSV por essa situação.

Segundo Paulo Ascensão, um morador dessa zona, “a falta desses contentores nas ruas, faz com que alguns moradores coloquem os sacos de lixo no chão até a chegada dos caminhões de recolha de lixo, que muitas vezes não chegam no horário ou por vezes nem aparecem. Esse lixo torna-se num verdadeiro chamariz para os cães vadios à procura de comida. Estes acabam por romper e remexer nos sacos de lixo causando mau cheiro e sujando as ruas. Até ainda não entendi a retirada desses contentores” questiona.

Já Keila Rocha, moradora nessa zona, também diz que o principal culpado de tudo isso são as próprias pessoas que não esperam o horário da recolha do lixo. Mas por outro lado critica a questão dos cães vadios que, na sua opinião, acabam por complicar tudo. “Na minha opinião a CMSV já devia ter feito algo em relação a esses cães vadios que existem nas ruas porque essa situação acontece em todas as zonas”.

Já dona Maria Lopes defende os cães, alegando que “estes apenas agem pelo instinto de sobrevivência, na procura de comida”. Se tivessem um lugar adequado para ficarem não estariam naquela situação, acrescenta. São essas pessoas que colocam os seus lixos antes do horário de recolha que estão a agir de forma errada. “A melhor forma de agir é esperar o horário certo em que os camiões de recolha de lixo estiverem a passar para então poderem entregar seus lixos”, assim como ela faz em sua casa.

“Mas também a falta de contentores que a CMSV retirou dessa área é que coloca as pessoas a fazerem isso” acrescenta.

A população questiona a Câmara Municipal de São Vicente do porquê da retirada dos contentores de lixo, e se a CMSV não vai fazer nada em relação a esses cães vadios, sendo que é uma situação que não acontece só nessa zona, mas sim em várias zonas da cidade do Mindelo.

O NN procurou a Vereadora da área do Saneamento da CMSV, Carla Monteiro, que , não estava disponível, pelo que o NN tentará ouvir a versão da edilidade sobre o assunto.