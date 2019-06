LGBTQ+: estudo revela que um em cada cinco pessoas se assume nas plataformas digitais

4/06/2019 01:31 - Modificado em 4/06/2019 01:31

Foto: Reuters

Um estudo levado a cabo pelo Tinder sobre a comunidade LGBTQ+ revela que uma em cada cinco pessoas se assume em plataformas digitais, seja no YouTube seja através do Twitter.

O estudo surge no âmbito do mês de junho, celebrado como mês do Orgulho LGBTQ+.

No estudo, segundo o Noticias ao Minuto, tomaram parte mil membros da comunidade LGBTQ+ que usam o aplicativo de encontros em questão, com algumas questões a incidirem sobre as suas dinâmicas interpessoais desde que se assumiram como homossexuais, bissexuais ou trans.

O estudo aponta também para a importância das redes sociais no momento de membros da comunidade LGBTQ+ se assumirem como tal, indicando que as plataformas digitais podem ser uma forma de evitar ter a conversa várias vezes. Com uma única publicação no Facebook, Instagram ou Twitter é possível chegar às pessoas mais próximas, reunindo mais apoio e compreensão dos seguidores.