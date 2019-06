CS Mindelense reforça títulos pós-independência

4/06/2019 00:50 - Modificado em 4/06/2019 00:50

Foto: Inforpress

A Federação Cabo-verdiana de Futebol, após a conquista do Mindelense no passado sábado, compilou nesta segunda-feira a lista de clubes que já venceram a prova, depois da independência. O Mindelense lidera a lista com 13 conquistas, seguido pelo Sporting da Praia com 10. Já as ilhas de Santo Antão, São Nicolau e Brava nunca conseguiram inscrever o seu nome na lista dos campeões da prova maior de clubes em Cabo Verde.

O Clube Sportivo Mindelense somou no sábado passado (1 de junho) o seu 13º troféu de campeão nacional após a Independência Nacional em 1975. Com esta vitória, o Mindelense cimentou a sua condição de clube que mais vezes ganhou o campeonato nacional. Aliás o clube da Rua de Praia foi primeiro campeão nacional logo após a Independência, na época 1975-76.

A FCF fez uma lista de todos os vencedores das 40 edições do campeonato nacional realizados desde 1975 até 2019. Recorde-se que houve anos em que não foi possível a sua organização (1977-78, 1978-79, 1981-82 e 1985-86).

A lista é liderada pelos clubes de São Vicente que ganharam 18 vezes o troféu. Mindelense (13), Derby (3) e Amarante e Académica (1 vez cada). Logo a seguir estão os clubes de Santiago com 16 vitórias. O Sporting da Praia lidera com 10 campeonatos nacionais na sua conta, sendo que ocupa o segundo lugar na lista a nível nacional atrás do Mindelense. Os outros clubes de Santiago que já venceram o campeonato nacional são: Boavista (3), Travadores (2) e Académica da Praia (1).

Títulos do campeonato nacional após independência (Dados FCF).

1975-76: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

1976-77: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

1979-80: Botafogo (Fogo)

1980-81: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

1982-83: Acadêmica Operária da Boavista (Boa Vista)

1983-84: Futebol Clube Derby (São Vicente)

1984-85: Sporting Clube da Praia (Santiago)

1986-87: Boavista Futebol Clube da Praia (Santiago)

1987-88: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

1988-89: Académica do Mindelo (São Vicente)

1989-90: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

1990-91: Sporting Clube da Praia (Santiago)

1991-92: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

1992-93: Académica do Sal (Sal)

1993-94: Clube Desportivo Os Travadores (Santiago)

1994-95: Boavista Futebol Clube da Praia (Santiago)

1995-96: Clube Desportivo os Travadores (Santiago)

1996-97: Sporting Clube da Praia (Santiago)

1997-98: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

1998-99: Grupo Desportivo Amarante (São Vicente)

1999-00: Futebol Clube Derby (São Vicente)

2000-01: Onze Unidos (Maio)

2001-02: Sporting Clube da Praia (Santiago)

2002-03: Académico do Aeroporto do Sal (Sal)

2003-04: Sport Clube Sal-Rei (Boa Vista)

2004-05: Futebol Clube Derby (São Vicente)

2005-06: Sporting Clube da Praia (Santiago)

2006-07: Sporting Clube da Praia (Santiago)

2007-08: Sporting Clube da Praia (Santiago)

2008-09: Sporting Clube da Praia (Santiago)

2009-10: Boavista da Praia (Santiago)

2010-11: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

2011-12: Sporting Clube da Praia (Santiago).

2012-13: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

2013-14: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

2014-15: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

2015-16: Clube Sportivo Mindelense (São Vicente)

2016-17: Sporting da Praia (Santiago)

2017-18- Acadêmica da Praia (Santiago)

2018 -19- Clube Sportivo Mindelense (São Vicente).