Segundo avião da CV Airlines, “Baía de Tarrafal” já se encontra em Cabo Verde

3/06/2019 02:04 - Modificado em 3/06/2019 02:04

O ‘Baía de Tarrafal’ aterrou com proveniência de Boston, nos Estados Unidos, no aeroporto Nelson Mandela, na cidade da Praia, na sexta-feira passada, 31 Maio.

De acordo com a Cabo Verde Airlines, o “Baía de Tarrafal” retirou a sua palete de inspiração nas casas coloridas das ruas de Santiago, numa evocação à arquitectura característica da ilha. E que “as novas cores procuram ser uma mistura suave das pessoas, das casas e da cultura cabo-verdiana”.

Além do nome do avião por fora, do lado de dentro os passageiros poderão ler uma pequena descrição da Baía de Tarrafal e as suas características.

Todos os aviões da companhia seguirão o mesmo modelo com cores inspiradas em cada ilha, sempre em estilo tricolor. A palete de cores do interior e exterior mostra que a mudança vem de dentro, na procura de melhor servir os seus clientes e levar Cabo Verde para o mundo e o mundo para Cabo Verde.

O “Baía de Tarrafal” obteve o seu nome através de uma votação pública no Facebook, onde os internautas puderam escolher de entre três belezas naturais da ilha de Santiago, acabando a Baía de Tarrafal por receber o maior número de votos. A primeira aeronave com novo libré, o “Praia de Santa Maria”, foi batizada através do mesmo processo.

Com estas votações públicas através da rede social, a companhia procura aproximar os cabo-verdianos e envolvê-los no processo de chegada das aeronaves ao país.

Serão abertas mais votações no Facebook dedicadas a todas as ilhas e suas belezas naturais. Desta forma, o povo cabo-verdiano irá ajudar a trazer um pouco de Cabo Verde para o mundo, e evocando também o orgulho nas ilhas e nas suas regiões.

O “Baía de Tarrafal” terá 12 lugares premium e 180 lugares em económica. A Cabo Verde Airlines opera hoje com três aeronaves Boeing 757-200 e planeia receber mais duas até ao final do ano.