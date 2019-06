Cabo Verde Fast Ferry com nova ligação SV/SN/SAL

3/06/2019 01:48 - Modificado em 3/06/2019 10:46

A partir de terça-feira, dia 04, a empresa marítima Cabo Verde Fast Ferry passará a oferecer aos viajantes da ilha de S. Nicolau uma opção de viagem de São Vicente a Sal e Boavista no navio Praia d’Aguada.



De acordo com a empresa, as ligações nesse percurso que iniciam-se a partir da ilha de Santiago, tem como objectivo, oferecer facilidade e boa experiência de viagem marítima fazendo escala nas ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal e Boavista.

Ainda no mesmo período, o navio Praia d’Aguada abastece as ilhas de Maio, Fogo e Brava fazendo paragem em oito das 9 ilhas habitadas no período de 7 dias.



A empresa continua a prestar ligações entre Santiago, Fogo e Brava com o ferry Kriola com a mesma regularidade.

As ligações entre as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Santiago serão retomadas com o ferry Liberdade em meados de Junho.



“A decisão da empresa Cabo Verde Fast Ferry é inspirada pelas necessidades reais do dia a dia: ter uma viagem segura, rápida e económica quando e onde for preciso na mobilidade de pessoas e economia local”, acrescentam os responsáveis da CVFF.



A nova gestão da CVFF tem introduzido uma série de reformas e melhorias operacionais, com foco no atendimento aos clientes e com vista a reforçar a confiança e imagem da empresa Cabo Verde Fast Ferry.