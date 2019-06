TIR e Apresentação Periódica a suspeito de vários crimes de roubo em São Vicente

3/06/2019 01:40 - Modificado em 3/06/2019 01:40

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), fora de flagrante delito. O mesmo é suspeito da prática de vários crimes de roubo (em residências e na via pública) cometidos nas zonas de Monte Sossego, Ribeira de Julião, Lazareto e Campim.

O indivíduo em causa já cumpriu pena de prisão pela prática de crimes da mesma natureza e encontra-se indiciado em quinze processos-crime em que aparece como suspeito de co-autoria.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente que lhe aplicou como medida de coação TIR e Apresentação Periódica.