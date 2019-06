CS Mindelense reivindica 22 títulos de campeão nacional (ver galeria de fotos)

3/06/2019 00:45 - Modificado em 3/06/2019 00:45

Gil Jesus – Presidente do Clube Sportivo Mindelense

O Presidente do Clube Sportivo Mindelense, assegura que o Leão da Rua de Praia, com a conquista do campeonato nacional época 2018/19, o clube passou a contar no seu palmarés com 22 títulos de campeão da mais importante prova de clubes em Cabo Vede, e não 19 conforme dados da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Os dados oficiais da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), apontam para 19 títulos de campeão nacional para o Mindelense, com início da prova em 1953. Mas os Leões da Rua de Praia, que celebraram no passado sábado, 25 de maio, os 100 anos de vida reivindicam 22 campeonatos, tendo nas suas contas vitórias em 1939, 1949 e 1950.

Neste âmbito o presidente dos encarnados do Mindelo, Daniel Jesus, afirma que está sendo feito um trabalho tanto a nível de clube como da FCF, para fazer uma história de estatística, para repor a verdade os factos, porque entende que isso não fica bem a ninguém.

“Isso em termos de credibilidade anda mal e é conveniente que as instituições competentes façam um estudo do arquivos, para repor a verdade dos factos. O Mindelense, no seu historial contabiliza 22 títulos nacionais e 51 regionais. Portanto existe um trabalho de pesquisa a ser feito.

Daniel Jesus, sustenta que há quem goste de separar os títulos antes e depois da independência mas que isso não beneficia a longa história dos clubes. “Portanto nós fizemos um trabalho de pesquisa profunda e acabamos por confirmar, que na verdade são 22 títulos e sabemos que a razão está do nosso lado” aclara.

Mesmo assim, o Mindelense reforçou o seu estatuto de equipa mais titulada em Cabo Verde, conquistando agora o 27º nacional para as equipas da ilha de Monte Cara.