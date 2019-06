S. Vicente: Jogos dos Play Off das meias finais de basquete adiados por falta de árbitros

3/06/2019 00:20 - Modificado em 3/06/2019 00:20

Uma situação que deixou desconte as equipas do Farense e La Família, que durante o aquecimento foram avisadas que o jogo seria adiado para a próxima semana, porque não havia um árbitro disponível para dirigir a partida do campeonato regional sénior.

Este é o segundo jogo dos play off das meias finais a ser adiado pelo mesmo motivo. No sábado passado, 25 Maio, não se realizou o jogo entre a Real Sociedade e Académica do Mindelo, que só se disputou no sábado, 1 Junho, com a vitória da Académica do Mindelo por 75 – 69.

Para o treinador do Farense “infelizmente isso é o espelho do que é o basquete em São Vicente, atualmente”. Depois de todos os esforços feitos pelas equipas para a realização do campeonato porque, segundo o mesmo, a associação ainda não tinha uma data, acontece este tipo de situações que “desmotiva” os jogadores e o público que vem assistir aos jogos.

Na sequência de mais este caso, crítica esta situação, alegando que isso não pode acontecer porque a modalidade sempre trouxe muita alegria para a ilha e os responsáveis pela sua organização, mostram-se desligados.

“Treinamos durante toda a semana e chegados aqui, no último momento, somos avisados que não havia jogo. É inadmissível”, diz Rodrigo Mascarenhas.

Apesar do Farense ser uma equipa nova, tem ganho todos os seus jogos e o objectivo, segundo Mascarenhas, é a conquista da taça regional e representar a ilha no nacional de basquetebol. “Perseguimos um objectivo que é ganhar o título e representar São Vicente a nível nacional”.

Por isso, apela aos responsáveis que encontrem uma solução para o problema, porque o basquetebol é uma modalidade que está a amealhar cada vez mais praticantes e este tipo de situações não ajuda em nada a cimentar essa conquista.