Gasolina mais barata e gasóleo mais caro

1/06/2019 23:26 - Modificado em 1/06/2019 23:26

A Agência de Regulação Económica (ARE), anunciou os novos preços máximos dos combustíveis com a gasolina e gás butano a baixarem respectivamente, em contrapartida com o aumento do preço do gasóleo. A nova tabela de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados, passa a vigorar a partir de zero horas deste domingo, 02, de Junho e até 30 de Junho de 2019.

Com a diminuição registada a gasolina passa a ser vendida a 130,90 escudos/litro, o gasóleo normal a 106,30 escudos/litro. O gasóleo para a electricidade a 91,00 e o gasóleo para a marinha nacional a 77,20 escudos/litro.

O petróleo passa a custar 92,40 escudos/litro, o fuelóleo 380 a 71,80 escudos/quilograma e o fuelóleo 180 a 66,10 escudos/quilograma.

O butano passa a ser vendido a granel por 124,50 escudos/quilograma, sendo que as garrafas de 3kg passarão a custar 355,00, as de 6kg serão vendidas a 747,00, as de 12,5kg a 1.556,00 e as de 55kg a 6.845,00.