Liverpool vence Tottenham e conquista a Liga dos Campeões

1/06/2019 23:09 - Modificado em 1/06/2019 23:09

Foto: Reuters

O Liverpool conseguiu neste sábado, levantar o troféu de vencedor da Liga dos Campeões Europeus ao vencer em Madrid, o outro finalista inglês da prova, o Tottenham, por 2-0, substituindo assim o Real Madrid, que era até então tricampeão europeu.

Os Reds da cidade dos Beatles conseguiram, frente aos londrinos, vingar a derrota sofrida na final da liga milionária da época passada ante o Real Madrid, e substituir a equipa de madrilena como campeão europeu de clubes.

O egípcio Mohamed Salah marcou o primeiro golo da partida, de grande penalidade, logo ao segundo minuto de jogo. O belga Divock Origi selou as contas do jogo aos 87 minutos. Com esta conquista o Liverpool, treinado pelo alemão Jurgen Klopp, voltou a levantar o troféu, depois da última conquista ter acontecido na remota época 2004/05.