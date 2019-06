Golos de Papalele e Pibip dão ao Mindelense o título nacional em ano do centenário

Foto: Inforpress

O CS Mindelense sagrou-se campeão nacional neste sábado, 01 de Junho, ao vencer a Oásis Atlântico por 3-1, no estádio Marcelo Leitão (Espargos-ilha do Sal), com Papalele e Pibip a serem os heróis dos Leões da Rua de Praia. A equipa conquistou assim o seu 22º título de campeão nacional, no ano em que comemora o seu centenário.

Com a vitória na final sobre a Oásis, num jogo bem disputado por ambas as partes, e consequentemente a conquista do Campeonato Nacional de futebol (2018/19), os Leões da Rua de Praia colocaram a cereja no topo do bolo, precisamente no ano do Centenário do clube.

Os golos da partida só surgiram no segundo tempo, depois de uma primeira parte com muitas oportunidades desperdiçadas por ambas as partes.

A equipa da Oásis Atlântico reentrou melhor e adiantou-se no marcador por intermédio de Catchupa que entretanto havia substituído o lesionado Kakoia.

Mas a vantagem dos salenses não demorou muito. Em menos de cinco minutos a equipa sanvicentina encarregou-se de dar a volta ao marcador. Primeiro por Pibip aos 53min e depois por Papalele aos 57. O mesmo Papalele encarregar-se-ia de, aos 87 minutos, com o seu segundo golo na partida, por um ponto final nas aspirações da equipa salense quando colocou o resultado em 3-1. A dupla atacante do Mindelense chegou aos oito golos na prova, com quatro tentos cada.

O resultado, apesar das investidas da Oásis, não viria a sofrer alterações até ao apito final do árbitro do encontro Ivaldir Silva que, diga, esteve em muito bom nível durante a partida.

Depois de duas épocas seguidas em jejum o Mindelense volta a conquistar o campeonato nacional. O último título remonta à época 2015/16 quando venceu a Académica do Porto Novo.