Deputados brasileiros envolvem-se em agressões na Câmara dos Deputados

31/05/2019 02:35 - Modificado em 31/05/2019 02:35

Deputado do partido de Jair Bolsonaro foi filmado a dar uma cabeçada num colega de outro partido e será levado ao Conselho de Ética.

Julian Lemos, deputado brasileiro do PSL (Partido Social Liberal), partido de Jair Bolsonaro, deu uma cabeçada no colega Expedito Netto, do PSD (Partido Social Democrático), durante uma discussão.

O incidente aconteceu na quarta-feira durante um debate na Câmara dos Deputados, segundo escreve a Globo.

A zaragata, que pode ver no vídeo abaixo, começou quando Julian Lemos empurrou Edmilson Rodrigues, do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). Segundos depois, Expedito Netto intervém e é recebido com agressividade por Julian Lemos, que o empurra com a testa (depois do segundo ’20).

A publicação indica que Lemos vai apresentar queixa do deputado do PSL ao Conselho de Ética.