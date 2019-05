Sal: Crianças assinalam Dia da Criança como “deputados por um dia”

Um projeto, desenvolvido pela Escola Básica e Secundaria Olavo Moniz, (EBSOM), para assinalar o Dia Internacional da Criança com um Parlamento Infanto-juvenil, com o tema Sustentabilidade Ambiental, aconteceu esta quinta, 30 de maio, no Cine-ASA no Sal.

Para estimular a consciência ambiental como forma de prevenção, a Direção da Escola Básica e Secundária Olavo Moniz, desenvolveu este projeto denominado “Aluno Deputado por um dia”, sob o tema Sustentabilidade Ambiental para Crianças e Jovens do 4º ao 11º ano de escolaridade, com objetivo de promover mais saúde e Celebrar o Dia Internacional da Criança.

De acordo com a direcção, sendo uma escola Amiga do Ambiente, a direção da mesma entende que os esforços para melhorar o nosso ambiente e deixar um legado de qualidade aos nossos herdeiros, devem ser em conjuntos a realização de ações integradas dos órgãos do Meio Ambiente, Saúde, Educação e da Sociedade Civil, principalmente para que as Crianças/ Jovens estejam informados sobre a importância da preservação da qualidade ambiental e a sua influência na própria saúde.

Desenvolver uma consciência ambiental; Melhorar a intervenção das Crianças e dos Adolescentes no ambiente e Promover mais e melhor saúde pública, são os objetivos pretendidos pelo projeto.

“’Os Alunos Deputados por um dia’ vão reforçar os conhecimentos sobre o ambiente para que no final consigam produzir um documento de compromisso com o ambiente, com ajuda dos professores de CTV e Língua Portuguesa e, reproduzirem este nas suas turmas ou círculos eleitorais em forma de slaides, no dia 5 de Junho, data em que se celebra o Dia do Ambiente”, refere a direcção.