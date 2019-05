A partir de 01 de julho será reforçado o controlo de entrada e saída de crianças e adolescentes no porto do Porto Novo

30/05/2019 23:56 - Modificado em 30/05/2019 23:56

As Autoridades Marítimas e Portuárias, notificaram nesta quinta-feira, que a partir de 01 de Julho próximo, a compra de bilhetes de passagem e viagem nos trajetos Porto Novo-São Vicente-Porto Novo, vão passar a ser feitas mediante a exibição de documentos por parte dos menores de idade.

De acordo com a mesma, a aquisição das passagens e viagens por parte dos menores de idade, passará a ser feita somente perante a apresentação do bilhete de identidade, passaporte ou cédula. Já para os menores de 14 anos de idade, a mesma informa que a estes só será permitido viajar se estiverem acompanhados pelos pais, ou por um deles, ou de outra pessoa devidamente credenciada.

A intenção de reforçar o controlo da entrada e saída de crianças e adolescentes no cais do Porto Novo, onde acontece, diariamente, um dos maiores fluxos de passageiros em Cabo Verde, recorda-se, partiu da Delegação do Instituto de Crianças e Adolescentes (ICCA), do Porto Novo, Santo Antão.

Uma preocupação que de resto foi apontada recentemente pela delegada da instituição, Earsénia Nico, devido a forma sem controlo como é feita à entrada e saída de crianças no porto do Porto Novo, um fator que leva a instituição a tomar medidas, para que as fragilidades existentes sejam resolvidas. A preocupação maior na tomada desta decisão é de prevenir o eventual desaparecimento de crianças, uma situação da qual ultimamente muito se tem falado em Cabo Verde.

Sendo assim, a partir de 1 de Julho passa-se a exigir documentos de identificação aos passageiros na compra de passagens nessa linha marítima, de maior movimentação a nível nacional, passando as crianças e adolescentes a viajarem devidamente identificadas e juntamente com pessoas credenciadas.