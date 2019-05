Cabo-verdiana Evy Pereira sobe à I divisão da Liga Portuguesa ao serviço do SL Benfica

30/05/2019 15:44 - Modificado em 30/05/2019 15:44

A cabo-verdiana Evy Pereira, jogadora do Sport Lisboa e Benfica, vai jogar na próxima época na I Liga Portuguesa de futebol feminino. O Benfica garantiu a subida ao escalão principal ao vencer o Estoril por 8-0, no Seixal, em partida da oitava jornada da 2ª fase do Campeonato da 2ª divisão.

Considerada peça fundamental na vitória do Benfica frente ao Estoril, Evy Pereira, que fez uma excelente época ao serviço da equipa encarnada, foi autora de dois dos oito golos marcados, contribuindo para a subida da equipa lisboeta à primeira divisão da Liga Portuguesa do futebol feminino.

O resultado garantiu às encarnadas o primeiro lugar da Série Sul e, consequentemente, a subida de escalão, o que permitirá à equipa disputar o título de campeã do segundo escalão, que se disputará a duas mãos, estando os jogos marcados para os dias 16 e 23 de junho.