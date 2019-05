Sal continua a ser a ilha mais procurada por turistas

30/05/2019 15:14 - Modificado em 30/05/2019 15:14

No primeiro trimestre de 2019, a ilha do Sal foi a mais procurada, representando cerca de 45,3% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), neste trimestre, houve um aumento de 8,5% de hóspedes e o de dormidas subiu 4,5% nos estabelecimentos hoteleiros no país neste primeiro trimestre de 2019, face ao mesmo período de 2018.

Diz a estatística do INE que a ilha do Sal teve maior acolhimento de turistas, com 45,3% do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista, com 29,0% e Santiago com 10,6%.

Em relação às dormidas, Sal teve 52,6%, Boa Vista teve 37,0% e Santiago obteve 4,3%. Já por países de residência habitual dos hóspedes, os residentes em Cabo Verde originaram 5,9% das entradas e 3,3% das dormidas.

O Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas e estes foram os que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, seguido da França, Países Baixos e Alemanha. “A maioria dos turistas provenientes do Reino Unido preferiu como destino as ilhas do Sal, com 50,0% das dormidas e da Boa Vista com 48,9%. Escolheram como local de acolhimento, os hotéis, representando cerca de 99,1%”, diz ainda o documento.

Segundo o documento os estabelecimentos hoteleiros acolheram 233.721 hóspedes, uma variação positiva de 8,5%, face ao período homólogo do ano anterior.

Os hotéis foram o tipo de estabelecimento mais procurado pelos turistas, seguido das pensões, as residenciais e os aldeamentos turísticos.

Os hotéis representam 91,8% das dormidas, os aldeamentos turísticos com 3,3% e as pensões com 2,1% , lê-se no relatório do INE.