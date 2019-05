Entrega do Prémio Nacional de Jornalismo

A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) realiza esta sexta-feira, 31 de Maio, no Platô, Cidade da Praia, a cerimónia de entrega do Prémio Nacional de Jornalismo (PNJ), edição 2019.

O evento, inserido nas comemorações da Liberdade de Imprensa, assume uma importância muito grande para a classe jornalística nacional, uma vez que se irá reconhecer e premiar aqueles que se distinguiram pela pertinência, importância e o relevante interesse público dos seus trabalhos.

A jornalista Sara Almeida, do Expresso das Ilhas, venceu na categoria Imprensa, com a reportagem “União de facto na adolescência: meninas-mulheres ou a vida antes do tempo”. Na categoria Rádio, o prémio coube à jornalista Ângela Monteiro, da RCV, com a reportagem “Situação do Celeiro Agrícola Justino Lopes”, enquanto na categoria de Televisão a vencedora foi a jornalista Maria da Luz Neves, da TCV, com a reportagem “Depois da Dor”.

O júri do PNJ 2019, decidiu ainda atribuir menções honrosas na categoria de imprensa ao jornalista da Inforpress Luís Carvalho, com a reportagem “Os dois irmãos: A realidade que antecede ficção”, e ao jornalista do Expresso das Ilhas, Jorge Montezinho com a reportagem “O chão dos Esquecidos”.

Na categoria de rádio a menção honrosa foi para o programa: “Origens – Antoni DenteD’Oru e Visita da ONU ao PAIGC”, da autoria da jornalista Ariana (Nany) Vaz, da Rádio de Cabo Verde.

Na categoria Televisão, a reportagem “Misteriosos desaparecimentos na capital”, da autoria da jornalista Keita Violante, da Record CV, também recebeu uma menção honrosa.