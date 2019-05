Ulisses Correia e Silva reforça que Governo tem investimentos superiores a 13 milhões contos para São Vicente

30/05/2019 01:16 - Modificado em 30/05/2019 01:16

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reforçou nesta quarta-feira, durante a sessão da Assembleia Nacional, a intenção do Governo em investir mais de 13 milhões de contos em São Vicente.

O PM assegurou, durante a segunda sessão plenária de maio, que o Governo tem um forte investimento para fazer em São Vicente. Segundo o chefe do governo no sector da requalificação urbana, saneamento e acessibilidades vão ser investidos cerca de 947 mil contos, sendo que para a habitação o montante será de um milhão quinhentos e noventa e um mil contos, onde está incluído a construção de 88 habitações sociais, resultantes de uma parceria com a China.

Para os transportes aéreos estão destinados cerca de 308 mil contos. Por outro lado o arranque da construção do Terminal de Cruzeiros, no turismo. Na saúde investimentos que abrangem a reabilitação do Centro de Terapia Ocupacional da Ribeira de Vinha, também a construção do Centro de Diálise, Bloco de Maternidade e Terapia no HBS.

O Programa Cidade Segura, o Oceanário do Mindelo e a Zona Especial da Economia Marítima, são outros investimentos apontados pelo governante, a serem implementados brevemente em São Vicente.

De acordo com Ulisses Correia e Silva, os financiamentos advém do Governo, através do Fundo do Turismo e Ambiente, da Cooperação Internacional, nomeadamente a chinesa, do BAD e de outras instituições financeiras.