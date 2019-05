Voos esgotados e tarifas altas impedem adeptos do Mindelense de assistirem ao jogo da final

30/05/2019 01:08 - Modificado em 30/05/2019 01:08

Depois de confirmada a presença do Mindelense na final do Campeonato Nacional de Futebol 2018/19, que se disputa este ano na ilha do Sal, a procura de bilhetes na Binter-CV, única companhia aérea que assegura as ligações internas, foi boa pelo que os lugares nos voos disponíveis já esgotaram.

Neste âmbito, contactamos algumas agências de viagem sediadas no Mindelo e fomos informados que desde segunda-feira os bilhetes para o Sal encontram-se esgotados. As mesmas afirmam que alguns pedidos estão em lista de espera, na esperança de haver alguma desistência, mas acrescentam que isso raramente acontece.

O preço das passagens foi outro dos motivos que levou muita gente a desistir da viagem. A tarifa praticada neste momento (S. Vicente-Sal e volta) cifra-se nos 20.900 escudos, o que levou muitos interessados a desistirem das suas pretensões de acompanhar a equipa até à ilha do Sal.

Estes são de resto situações que impedem Jorge Delgado e outros adeptos do Mindelense de se deslocar à ilha do Sal para apoiar o clube do seu coração. A equipa vai à procura da conquista de um título que consideram histórico, pois este é o ano do centenário do clube. Este adepto afirma que confirmado o apuramento para a final, foi saber dos preços dos voos, e ficou estupefacto quando soube da quantia a desembolsar para a viagem de ida e volta. Assegurando que, por não ter familiares na ilha do Sal, teria de custear a estadia no local onde iria ficar por duas noites.

“Queria muito acompanhar a equipa nesta trajetória, porque este ano é histórico para o clube e para todos nós do Mindelense. Noutros tempos os preços estavam mais acessíveis, mas neste momento é difícil, com uma única companhia a operar. Resta-me desejar boa sorte para a nossa equipa, nesta busca pelo título e que o tragam para São Vicente. Ficarei a torcer daqui” diz este adepto do clube da Rua de Praia.