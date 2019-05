Mindelenses confiantes na vitória no Nacional em ano de Centenário: “Nem que seja com um golo do Piduca”

30/05/2019 00:49 - Modificado em 30/05/2019 00:49

Foto: Pitch Moreira

O Mindelense defronta este sábado, 01 de junho, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, a equipa da Oásis Atlântico na final do Campeonato Nacional época 2018/19. Nesta senda, a poucos dias da grande final, os adeptos encarnados estão confiantes na conquista do 20º nacional da sua história, no ano que o clube da Rua de Praia comemora os cem anos da sua fundação.

Depois de garantida mais uma final da prova maior de clubes em Cabo Verde, no passado sábado, por parte dos Leões da Rua de Praia, as pretensões dos adeptos estão centrada agora em mais uma conquista do clube, que consideram ser o maior de Cabo Verde.

Para alguns dos nossos entrevistados, chegar à fasquia de seis finais nos últimos sete anos e conquistar quatro títulos, não é para todos os clubes nacionais. Como é óbvio esperam agora regressar as conquistas para coroar o aniversário histórico do clube com o título nacional que lhes foge há duas épocas seguidas.

Pibip, melhor marcador do Mindelense nesta edição da prova, com quatro golos é apontado pelos adeptos como o provável marcador dos golos da equipa na final. Mas a vontade em levantar o trofeu é tanta, que a mítica e ferrenha adepta do Mindelense Jans Nobre, que aposta num 1-0. Quanto a apontar o nome do provável herói,diz: “Nem que seja com um golo do Piduca”, que como se sabe é o defensor das redes encarnadas.

Ela que irá marcar presença no Sal, juntamente com a comitiva encarnada, diz-se ainda “muito confiante” nos jogadores e que a equipa, também, está confiante em trazer a Taça para São Vicente.

Já Frederikson Francês, diz-se igualmente “muito confiante” e aposta numa vitória folgada dos Leões da Rua de Praia (3-0), apostando igualmente em Pibip como o marcador de dois desses três golos. Apesar do título ter fugido na época passada frente a Académica da Praia, este não tem dúvidas em afirmar que quando se trata de fases decisivas o Mindelense é a melhor equipa a atuar em Cabo Verde. “E também a Oásis não tem o costume de estar nestas andanças, certamente vão tremer” assegura este adepto.

A confiança é muita mas há quem olhe para esta final com muito pragmatismo. É o caso de Carlos Santos, que apesar de não ser adepto do Mindelense, mas como sanvicentino quer que a Taça venha para Mindelo. “Ao longo desta época desportiva o Mindelense mostrou-se superior aos adversários, isto apesar de alguns jogos onde teve maiores dificuldades. Nesta final há que ter cabeça fria porque a Oásis, apesar de ser uma equipa nova nestas andanças, já deu provas de ser um colectivo experiente, pois tem jogadores experimentados no futebol nacional. Adivinha-se portanto uma final bem disputada, mas que o Mindelense terá de ser ‘O Mindelense’, para levar de vencida a formação salense” assegura.

Quem também partilha desta mesma opinião é Joana Almeida. Esta diz que se o Mindelense quiser levantar o troféu no Sal, terá de melhorar alguns aspetos de jogo, porque a equipa salense é uma equipa equilibrada em todos os sectores do campo. “Mas espero, obviamente, uma vitória da nossa equipa. Não quero arriscar nos marcadores dos golos, porque dá azar, mas estou muito confiante nos nossos avançados que já deram mostras de serem bastante competentes na finalização. Também muito confiante na nossa equipa técnica, principalmente no nosso treinador Rui Leite” vinca.

No jogo, o adversário vai fazer valer o fator casa para tentar superiorizar-se ao Mindelense. É neste sentido que Diamantino Soares avisa que todo o cuidado é pouco. Este adepto do Mindelense diz estar a torcer por uma vitória por 3-1. “Será, na minha opinião um bom jogo, com duas boas equipas que praticam um bom futebol, numa ilha onde as pessoas gostam do futebol e do desporto no geral, pelo que espera-se casa cheia e muito entusiasmo”.

O jogo da final do Campeonato Nacional terá como palco o Estádio Marcelo Leitão em Espargos-Sal e está marcado para às 15:30 de sábado 1 de junho.