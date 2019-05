Cabo-verdiana detida com cerca de 1,4 quilos de cocaína no Aeroporto da Praia

30/05/2019 00:24 - Modificado em 30/05/2019 00:24

A mulher, de nacionalidade cabo-verdiana, viajava num voo procedente do Brasil e foi detida em flagrante delito. A droga, cerca de 1.440grs de cocaína em elevado grau de pureza, vinha dissimulada no interior da bagagem.

A detenção aconteceu, no âmbito da prevenção e combate ao tráfico ilícito por via aérea. O caso aconteceu esta segunda-feira, 27, no Aeroporto da Praia.

A mulher de 33 anos foi presente esta quarta-feira, 29, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada a Prisão Preventiva.