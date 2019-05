Boa Vista: Edilidade diz que cartaz do Festival Praia d’Cruz 2019 é falso

30/05/2019 00:12 - Modificado em 30/05/2019 00:12

Ao tomar conhecimento de uma “ falsa programação” divulgada na rede social facebook no dia 28 de Maio de 2019, terça-feira, relativamente ao Festival de Música de Praia D’Cruz 2019, a Câmara Municipal da Boa Vista (CMBV) diz que o cartaz é falso.

E que a edilidade enquanto entidade organizadora do Festival de Música de Praia D’Cruz, tendo já iniciado os preparativos para uma boa programação do mesmo, capaz de responder às expectativas do maior número possível de interessados. “Trata-se de um mega Evento Cultural, que atrai a atenção de milhares de pessoas e entidades da ilha da Boa Vista, de Cabo Verde e além-fronteiras. Portanto, requer muita dedicação e ponderação na sua organização e divulgação”.

Assim sendo, a Câmara Municipal assegura que até esta data não divulgou a respectiva Programação oficial para a Edição de 2019, pois ainda está em processo de negociação com alguns Grupos e Artistas que vão actuar no Festival, tendo apenas divulgado as datas para sua realização que são os dias 16 e 17 de Agosto próximos.

E que ainda está a ultimar os preparativos relativamente à Programação e Alinhamento dos Grupos e Artistas que irão actuar no Festival, pelo que não faria qualquer sentido divulgar algo que ainda não existe em definitivo.

Portanto, a Câmara Municipal da Boa Vista vem esclarecer que o “cartaz” ora divulgado na rede social facebook é falso, proveniente de fonte anónima que, por motivos inconfessos, tem por objectivo pura e simplesmente atacar a Câmara Municipal e confundir a opinião pública através da divulgação de falsas informações.

A Câmara Municipal diz que reconhece e respeita a qualidade dos Artistas e Grupos mencionados no referido “cartaz”, mas reitera que o conteúdo e alinhamento dos mesmos são falsos, conquanto até ao presente momento não existe nenhuma programação oficial.