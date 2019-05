Sal: Tribunal aplica TIR a homem de 54 anos acusado de abusar sexualmente de menina de 13 anos

30/05/2019 00:00 - Modificado em 30/05/2019 00:00

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS deteve, entre segunda e terça-feira, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino suspeito de Abuso Sexual de Menor

O homem de 54 anos, residente em Ribeira Funda, foi detido na segunda- feira, 27, por estar fortemente indiciado na prática de um crime de Abuso Sexual de uma menor de 13 anos.

E ainda, nesta terça-feira um homem de 31 anos, residente em Chã de Matias, foi detido e acusado da prática de três crimes de VBG, na sua forma agravada.

Os detidos foram presentes, esta quarta-feira, 29, ao Tribunal da Comarca do Sal que aplicou TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída ao suspeito de Abuso Sexual e Prisão Preventiva ao de VBG.