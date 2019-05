Grupo Parlamentar do MpD diz que o crescimento do país está à vista de todos

29/05/2019 13:59 - Modificado em 29/05/2019 13:59

Este Governo, segundo o presidente do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia- MpD-, definiu ser imprescindível mudar o paradigma de desenvolvimento, para conseguir atender às necessidades atuais do país, sem comprometer as das futuras gerações.

Para tal o Governo concebeu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2017 – 2021. Documento que indica as políticas macroeconómicas, estruturais e sociais do país, acompanhado dos programas setoriais a implementar nesta IX Legislatura.

Neste sentido, as medidas de políticas e as reformas em curso convergem para robustecer o crescimento económico, criar mais emprego, aumentar o rendimento das famílias e reduzir as vulnerabilidades externas do país.

Para Rui Figueiredo Soares, este é o rumo certo, que já produz resultados visíveis na vida das pessoas, com a economia a crescer cerca de cinco vezes mais do que no período 2012/2015, o aumento de número de empresas existentes em Cabo Verde e o aumento do volume de negócios, bem como o aumento de emprego nas empresas, são alguns resultados do programa do governo.

Segundo o líder do Grupo Parlamentar do MpD, um conjunto de medidas de política com impacto no rendimento das famílias e na inclusão social dos mais vulneráveis estão a ser implementadas e em curso.

No âmbito do desenvolvimento local e regional, o mesmo assegura que o governo, em complementaridade e subsidiariedade com as Câmaras Municipais, tem adotado medidas com impacto no alívio fiscal, na alocação de recursos para investimentos nos territórios municipais e na transferência de competências para os municípios.

Acrescentou ainda que as novas reformas e as políticas económicas e sociais, implementadas no âmbito do novo modelo económico e social, visam aumentar e consolidar o crescimento económico sustentável, consolidar as contas públicas, reduzir a dívida, estabilizar o sistema financeiro e alavancar a dinâmica do setor privado no país, melhorando o ambiente de negócios em Cabo Verde.