Núcleo de psicólogos do Sal organiza Conferência sobre o comportamento organizacional e social em Cabo Verde

29/05/2019 01:12 - Modificado em 29/05/2019 01:13

O evento conta com a parceria do Núcleo PsicoSal, grupo constituído por psicólogos da ilha do Sal e vai decorrer a 29 de Maio no Salão Nobre dos Paços do Concelho, incidindo sobre quatro painéis.

Segundo a organização, os temas escolhidos para abordagens são temas que têm marcado a actualidade em Cabo Verde, portanto torna-se necessário esses momentos de diálogos.

São eles: a “Violência Baseada no Género e Feminicídio”; “Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho” e “Suicídio em Cabo Verde”. A concluir os trabalhos está agendado o debate do tema “A influência das redes sociais e suas implicações na vida dos adolescentes/jovens”.

Para a psicóloga Zandira Brito, do Núcleo PsicoSal, “hoje em dia torna-se cada vez mais pertinente abordar as questões relativas aos estilos comportamentais das pessoas em todas as esferas da sua vida” e que “esta discussão tem ganho terreno no âmbito laboral, pela dinâmica que o mesmo pressupõe bem como diversas doenças físicas, emocionais, e psicológicas decorrentes de circunstâncias e ambientes laborais pouco favoráveis”.

Portanto, acredita que “é preciso sensibilizar as pessoas e principalmente as organizações para a devida aposta em um clima organizacional saudável que promova o crescimento e desenvolvimento dos sujeitos”.

No que respeita ao âmbito social, esclarece que é notável os diversos males sociais que diariamente se discutem em Cabo Verde, muito por conta da não prevenção dos comportamentos de risco. “Isto significa dizer que é preciso uma aposta forte em estratégias de esclarecimento e reforço das competências das pessoas em matéria de prevenção dos comportamentos de risco e fortalecimento de estilos de vida saudáveis”, refere a psicóloga que acredita ainda que “pensar uma organização hoje, implica pensar seu clima e sua cultura organizacional”.