CNDHC lança Prémio Nacional Direitos Humanos 2019 com novas categorias

29/05/2019 01:05 - Modificado em 29/05/2019 01:05

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) lançou um concurso para atribuição do “Prémio Nacional Direitos Humanos 2019”, onde pretende distinguir personalidades ou instituições que contribuem para a promoção dos Direitos Humanos e Cidadania em Cabo Verde.

Esta edição conta com algumas inovações, nomeadamente no que se refere às categorias de Ativista Social, Artigo Científico, ONG’s, Reportagem e Escola Amiga dos Direitos Humanos.

De acordo com a CNDHC, as candidaturas poderão ser apresentadas mediante entrega do dossier e do formulário, devidamente preenchido, de 17 de Maio a 15 de Julho de 2019.

Recorde-se que o “Prémio Nacional Direitos Humanos” foi instituído em 2007, e tem como objetivo distinguir instituições e personalidades que, com as suas ações, conduta ou atividade têm contribuído para a promoção, estudo e defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania em Cabo Verde.

O Prémio, que tem uma periodicidade bienal, consiste na entrega da quantia de 250.000 ECV, um diploma e uma escultura denominada “Pomba Crioula”, da autoria do conceituado artista plástico cabo-verdiano Leão Lopes. Prevê-se, ainda, a atribuição de menções honrosas.

Esta é a sétima edição do Prémio, sendo que as edições anteriores decorreram em 2007, 2008, 2011, 2013, 2015 e 2017. A edição de 2019 conta com a parceria do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde.

Os vencedores serão anunciados a 25 de Setembro, Dia Nacional dos Direitos Humanos.