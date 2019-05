Copa América estreia novas regras do futebol

29/05/2019 00:57 - Modificado em 29/05/2019 00:57

As regras que a International Football Association Board anunciou em março deste ano entram em vigor a partir de 01 de junho. A Copa América 2019, a ser disputado entre 14 de junho a 07 de Julho, vai ser a primeira competição internacional a ter em vigor as novas regras.

De acordo com a International Football Association Board, as novas regras apontam que os jogadores substituídos terão de sair de campo no ponto da linha mais próxima a eles, evitando atrasos na partida para cruzar o terreno de jogo durante as substituições.

As novas regras também preveem que, as faltas sejam marcadas rapidamente se houver uma oportunidade de golo. Nestes casos, o árbitro deixa o jogo correr para, se necessário, punir quem cometeu a infração assim que for oportuno.

Confira outras regras:

As camisolas interiores usadas pelos jogadores agora poderão ter cores diferentes do equipamento principal, mas desde que as mangas não sejam mais longas que a camisa da equipa.

O vencedor do sorteio da moeda terá a possibilidade de escolher entre o campo ou a bola. E durante a partida, se houver temperatura elevada, haverá uma pausa de 90 segundos a três minutos para hidratação.

Em caso de bola ao chão, a posse será do guarda-redes se tal ocorrer dentro da área e, caso aconteça fora da área, será do último jogador que tocou na bola.

Durante a cobrança de penáltis, os guarda-redes terão de manter pelo menos um pé tocando a linha e estão proibidos de se encostar na barra da baliza.

No caso de uma penalidade em que o cobrador necessite de atendimento médico, esse jogador poderá ser atendido e voltar a entrar em campo antes da marcação do mesmo.