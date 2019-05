Projeto do Oceanário do Mindelo será apresentado ao público nesta quarta-feira

29/05/2019 00:36 - Modificado em 29/05/2019 00:36

O Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, afirmou nesta terça-feira que o projeto para a construção do Oceanário do Mindelo, vai ser apresentado nesta quarta-feira, 29, na Gare Marítima do Mindelo.

Para José Gonçalves, a retoma deste projecto representa uma celebração ao oceano e ao rico meio ambiente que envolve as ilhas. “É também uma celebração aos cabo-verdianos, e irá interagir com o mar, sendo uma oportunidade para os cabo-verdianos e turistas contemplarem a vida marinha local” assumiu o governante.

De realçar que a apresentação pública do projeto surge, de acordo com José Gonçalves, na sequência da visita à ilha de São Vicente do arquitecto norte-americano Peter Chermayeff, que pretende conhecer melhor as vivências mindelenses e visitar algumas instituições ligadas ao mar.

A construção do Oceanário do Mindelo, é uma revindicação antiga dos operadores turísticos da ilha. Estes referem que essa infraestrutura trará uma nova dinâmica ao negócio do Turismo de Cruzeiro na ilha de São Vicente, pois entendem que o turismo de cruzeiro está em expansão, procurando novos destinos e que São Vicente quer estar na linha de frente.