S. Vicente: Doze concorrentes disputam final do Todo Mundo Canta 2019

29/05/2019 00:08 - Modificado em 29/05/2019 00:08

De acordo com a produtora Multi-Eventos, a gala final do Todo Mundo Canta (TMC) Mindelo 2019, acontece no dia 16 de Junho. São doze os concorrentes a disputar o troféu na gala que terá lugar num dos hóteis da cidade.

Eurico Évora, membro da organização, questionado sobre esta final, diz que as expectativas para este evento são as melhores, apesar de todas as dificuldades na sua realização e continuidade. “As expectativas são sempre para melhorar. A cada ano trabalhamos para isso, apesar de ser um projecto muito difícil de organizar e dar continuidade até a final”.

Acrescenta que a realização desse evento visa, a procura e sensibilização de novos talentos existentes na ilha, utilizando a música como mensagem aos jovem sanvicentinos, “como forma de transmitir uma mensagem no intuito de desviá-los de outras vias”.

O evento, foi dividido em três eliminatórias, conta na final com a presença de 12 jovens talentos, de várias zonas da ilha de São Vicente.

Serão premiados o 1º, 2º, e 3º lugar. Contudo, Eurico Évora diz que estão sendo criadas condições para que a organização possa premiar os outros concorrentes, pelo esforço e pela dedicação ao TMC.

O responsável pelo projecto considera o percurso desse evento como sendo positivo e deixa saber que a Multi-Eventos tem a previsão de vir a concretizar o TMC a nível nacional. Se tudo correr conforme o planeado, a final nacional terá lugar em Julho desse ano.

Évora, a concluir, deixou um agradecimento ao Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, pela atenção e pelo apoio concedido.

O Todo Mundo Canta Mindelo 2019 acontece no dia 16 de Junho num dos hotéis da cidade, e conforme já foi referido, conta com a participação de 12 concorrentes.

É de recordar que Michelle da Graça foi a grande vencedora da edição do TMC 2018.