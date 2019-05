Thierry Graça apontado à baliza do Boavista Futebol Clube

O jornal português “O Jogo”, escreve que o guarda-redes cabo-verdiano Thierry Graça está na lista de potenciais reforços do Boavista Futebol Clube. Ao NN o jogador não quis comentar o interesse do clube axadrezado nos seus préstimos para a época 2019/20, mas afirmou que seria sem dúvida um grande passo na sua carreira.

O jornal avança que na próxima época, o guarda-redes internacional por Cabo Verde não deverá ficar no Estoril Praia, estando na lista das preferências dos axadrezados, que nos próximos dias deverão avançar com um proposta para a sua contratação.

Apesar do Estoril Praia não ter conseguido a subida ao primeiro escalão do futebol português, Thierry Graça, de 24 anos, foi um dos jogadores em destaque na equipa. O guarda-redes, natural de São Vicente, sofreu 36 golos em 34 jogos, em todas as competições oficiais que disputou nesta temporada desportiva.