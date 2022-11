Festival Mindelact: “Provavelmente Saramago” pisa o palco do CCM

6/11/2022 23:39 - Modificado em 6/11/2022 23:40





No terceiro dia de festa do teatro do Festival Mindelact é também marcado pelo espetáculo da Companhia Vinicius Piedade e Musgo Produções desta feita com “Provavelmente Saramago” que se apresenta este domingo no palco do Centro Cultural do Mindelo (CCM), em São Vicente.



“Provavelmente Saramago” é um solo inédito interpretado por Vinícius Piedade cuja trama gira em torno de um ator que, depois de ser preterido num casting para um filme sobre Saramago, resolve montar um espetáculo teatral”, explica a Associação Mindelact no seu site.



Ainda no decorrer desta peça, o personagem, ao mesmo tempo, “revela a sua decepção com o cinema, partilha, com o público, as suas interpretações sobre a vida e obra de Saramago”.



“Na direção de Paulo Campos dos Reis, a cada nova tentativa de adaptação cênica, o ator revê suas ideias e tramas, cruzando ficção e realidade em um labiríntico jogo de espelhos”, acrescentou.



Ainda neste mesmo dia, a peça “Tudjunt separado” interpretada por Irina Fonseca vai estar no palco de Alaim. A peça, explicou, retrata três mulheres, que sofrem de violência e no fim acabam mortas. Uma é vítima de xenofobia, outra de VBG e a outra abandonada por não ser a mulher perfeita.



A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro, Mindelact, acontece de 4 a 13 de Novembro, no Mindelo, e com extensão na Cidade da Praia, e conta com a participação de companhias e artistas representantes de 12 países diferentes.



AC – Estagiária