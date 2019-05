Santo Antão: Tarrafal de Monte Trigo com mais um barco de pesca

A localidade de Tarrafal de Monte Trigo, no interior do concelho de Porto Novo, Santo Antão, conta com mais uma embarcação de pesca semi-industrial. Este barco beneficiará directamente 12 chefes de família, dos quais, 10 são jovens.

A embarcação, de nome “Agripesca”, com 10 metros de comprimento favorecerá toda a Comunidade de Monte Trigo e segundo a edilidade porto-novense esta já se encontra a operar.

A embarcação de Pesca Semi-Industrial Sustentável, “Agripesca”, é fruto do programa POSER e executado pelo Governo de Cabo Verde através do Ministério da Agricultura e Ambiente, e financiado pelo FIDA e pelo Fundo Fiduciário Espanhol (FFE). O objectivo é contribuir, em 6 anos, para melhorar as condições de vida da população rural vulnerável, através da promoção de Oportunidades Socioeconómicas Inclusivas e Sustentáveis.

De acordo com a mesma fonte, esta embarcação potencializará a criação de emprego e rendimentos, sobretudo na comercialização de pescado e ainda no transporte de pessoas e mercadorias, já que, tratando-se de uma zona piscatória bastante encravada, o acesso é feito pelo mar.

De realçar a facto de há muito tempo a associação local vir sugerindo ao Governo a aquisição de mais uma embarcação de pesca semi-industrial, pois entende que a aquisição de mais uma embarcação deste porte, ajudaria a resolver muitos problemas da comunidade, onde existe um dos maiores bancos de pesca do país.

Salienta-se que o desemprego é um dos principais problemas que afecta esta comunidade. Entre os mais de 90 pescadores, apenas cerca de 25 estão empregados.Outra questão que condiciona o desenvolvimento da actividade pesqueira local prende-se com a deficiente condição de conservação de pescado, a par da necessidade de um cais de pesca.