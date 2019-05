Empresário mudou a vida de menino filmado a estudar à luz de um poste

28/05/2019 02:06 - Modificado em 28/05/2019 02:06

Menino peruano de 12 anos tinha sido filmado a estudar na rua, à noite, por não ter eletricidade em casa.

Víctor tornou-se num nome conhecido no passado mês de abril, quando se tornou viral nas redes sociais o vídeo que o mostrava a estudar na rua, para aproveitar a luz do poste de eletricidade.

O menino de 12 anos de idade, que vive na cidade de Moche, província de Trujillo, é de uma família de poucos meios e em sua casa não havia luz elétrica.

Na altura, a comunidade local comoveu-se com a história da criança e Arturo Fernández Bazán, autarca de Moche, visitou a família de Víctor e prometeu-lhes não só eletricidade como material escolar gratuito para o menino.

As boas notícias, porém, não pararam por aqui. Depois de conhecer a história de Víctor Martín Angulo Córdoba, e inspirado por ela, o empresário e filantropo Jacob Mubarak viajou até ao Peru com o intuito de melhorar a vida do pequeno.

Conforme explicou o governo de Moche, através do Facebook, o empresário vai encarregar-se da reconstrução da escola de Víctor, assim como de uma nova casa para a família.

Rosa Córdoba Angulo, a mãe da criança, que trabalha com reciclagem, explica que o rapaz, a frequentar o 6.º ano de escolaridade, sempre foi muito aplicado nos estudos e que sempre quis ir à escola, apesar dos poucos recursos da família.

Por Notícias ao Minuto